Ahmedabad: बेटे की सुपारी देने वाली मां को ही किलर ने उतारा मौत के घाट

शकुंतला और उसके छोटे बेटे अमित का बड़े बेटे अजय के साथ संपत्ति को लेकर विवाद होता रहता था। विवाद खत्म करने के लिए शकुंतला और अमित ने अजय को रास्ते से हटाने की साजिश रची। अमित रायपुर की नारायण अस्पताल में नौकरी करता था। वहां सिक्युरिटी गार्ड के रूप में काम करने वाले आरोपी अजय कुमार उर्फ लक्ष्मीसागर मिश्रा से उसकी मुलाकात हुई। अमित और शकुंतला ने उसके बडे बेटे अजय यादव की हत्या के लिए 4 लाख रुपए की सुपारी आरोपी अजय मिश्रा को दी थी। एडवांस में एक लाख रुपए दिए थे। हालांकि, आरोपी पैसे लेकर काम किए बिना अपने गांव फरार हो गया। कुछ महीनों बाद शकुंतला और अमित आरोपी के गांव गए थे। आरोपी ने दोनों को जल्द ही काम पूरा करने का भरोसा देकर लौटाया।