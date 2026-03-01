Ahmedabad: शहर में 2027 तक दौड़ेंगी 1960 इलेक्ट्रिक बसें

अहमदाबाद मनपा सूत्रों के तहत मनपा ने इसके लिए पिछले एक वर्ष में 561 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दिया गया है, जिसमें एएमटीेएस के लिए 311 बसें और बीआरटीएस के लिए 250 ई बसें शामिल हैं। इन सभी बसों की आपूर्ति और संचालन इस वर्ष 2026 के दौरान चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा।इसके अलावा, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) कार्यक्रम के तहत 1000 इलेक्ट्रिक बसों का भी अहमदाबाद मनपा की ओर से ऑर्डर दिया गया है। साथ ही 660 इलेक्ट्रिक बसों के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है। 300 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसों के लिए टेंडर जारी करने की तैयारी की जा रही है। इन सभी योजनाओं के पूर्ण होने पर वर्ष 2027 तक शहर में 1960 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो जाएंगी।