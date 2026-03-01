बकाएदारों की 9 संपत्तियों को मनपा ने कब्जे में लिया

इस स्थिति में महानगरपालिका ने कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करते हुए सभी प्रॉपर्टी को सील कर कब्जे में ले लिया और प्रतीकात्मक रूप से एक रुपए के टोकन से अपने नाम दर्ज कर लिया। मनपा का कहना है कि आने वाले दिनों में बकाया कर वसूली के लिए और भी प्रॉपर्टी की नीलामी व कब्जे की प्रक्रिया की जाएगी।