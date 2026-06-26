Gujarat: 8 करोड़ से ज्यादा की प्रतिबंधित ट्रामाडोल टेबलेट जब्त, एक गिरफ्तार

प्राथमिक जांच में सामने आया कि लक्जरी बस से पार्सल में प्रतिबंधित दवा भेजने वाला परेश जैन उदयपुर गया है। ऐसे में एक टीम ने उदयपुर रवाना होकर इसे राजस्थान के उदयपुर जिले की गोगुंदा तहसील के सादडी से पकड़ लिया। यह मूलरूप से सादडी का ही रहने वाला है और फिलहाल वलसाड में रहता है। आरोपी का दो जुलाई तक का रिमांड मंजूर हुआ है।दवाओं के स्टॉक का लाइसेंस होने का दावाजोशी ने बताया कि आरोपी की पूछताछ में उसने बताया कि उसके पास दवा के स्टॉक का लाइसेंस है। हालांकि इसके दावे की जांच की जा रही है। यह उत्तराखंड में दवा कंपनियों से दवा खरीदता है और उसे सीमा फार्मा नाम की स्टॉक कंपनी के नाम पर वलसाड में स्टॉक करके रखता है और राजस्थान में बेचता है।