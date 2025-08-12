मेहसाणा में निकाली तिरंगा यात्रा

मेहसाणा. 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत मंगलवार को मेहसाणा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। पुलिस परेड ग्राउंड से स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल और जिला प्रभारी मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने तिरंगा यात्रा को रवाना किया और इसमें शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में बीएसएफ, सीआईएसएफ, पुलिस, होमगार्ड और स्कूली छात्रों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में तिरंगा लिए युवाओं ने पूरे माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। पुलिस परेड ग्राउंड से रवाना होकर तिरंगा यात्रा फव्वारा सर्कल, नगर पालिका टाउन हॉल, हैदरी चौक, जिला न्यायालय, तहसील पंचायत, जिला पंचायत होते हुए पुन: परेड ग्राउंड पहुंची।