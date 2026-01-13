उंधियु- जलेबी की जांच, निकोल में दुकान सील

फूड विभाग की टीम ने मंगलवार को विशेष अभियान चलाकर इन लोकप्रिय खाद्य पदार्थों की जांच की। इस दौरान निकोल में एक दुकान अनहाइजेनिक स्थिति मिलने पर सील भी कर दिया।मनपा के अनुसार अभियान के दौरान रैपिड फूड टेस्टिंग किट का उपयोग कर मौके पर ही प्राथमिक जांच की गई। शहर के गोता, नवरंगपुरा, मणिनगर, कालूपुर, अमराईवाड़ी, माधवपुरा, नाराणपुरा, ओढव, जोधपुर, शाहीबाग, सरदारनगर और इंद्रपुरी सहित विभिन्न वॉर्डों से उंधियु और जलेबी के नमूने लिए गए।