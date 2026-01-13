उंधियु- जलेबी की जांच, निकोल में दुकान सील

उत्तरायण पर्व से पहले उंधियू जलेबी की दुकानों पर जांच करते मनपा के कर्मी।
Ahmedabad: उत्तरायण पर्व पर सबसे अधिक बिकने वाले उंधियु और जलेबी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अहमदाबाद महानगरपालिका ने शहरभर में 22 स्थानों से नमूने लिए।
फूड विभाग की टीम ने मंगलवार को विशेष अभियान चलाकर इन लोकप्रिय खाद्य पदार्थों की जांच की। इस दौरान निकोल में एक दुकान अनहाइजेनिक स्थिति मिलने पर सील भी कर दिया।मनपा के अनुसार अभियान के दौरान रैपिड फूड टेस्टिंग किट का उपयोग कर मौके पर ही प्राथमिक जांच की गई। शहर के गोता, नवरंगपुरा, मणिनगर, कालूपुर, अमराईवाड़ी, माधवपुरा, नाराणपुरा, ओढव, जोधपुर, शाहीबाग, सरदारनगर और इंद्रपुरी सहित विभिन्न वॉर्डों से उंधियु और जलेबी के नमूने लिए गए।
जांच में कुछ नमूनों में रंग का मिश्रण संदिग्ध पाया गया, जिन्हें आगे की विस्तृत जांच के लिए पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी भेजा गया है। मनपा के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य त्योहार पर नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है।
