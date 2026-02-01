5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

वडोदरा : गति शक्ति विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन

एयरबस के साथ साझेदारी में सतत एयरोस्पेस अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने का उद्देश्य वडोदरा. गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी) की ओर से जीएसवी में एयरबस के साथ साझेदारी में सतत एयरोस्पेस अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया।2024 में घोषित इस केंद्र [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Feb 05, 2026

एयरबस के साथ साझेदारी में सतत एयरोस्पेस अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने का उद्देश्य

वडोदरा. गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी) की ओर से जीएसवी में एयरबस के साथ साझेदारी में सतत एयरोस्पेस अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया।
2024 में घोषित इस केंद्र का उद्घाटन एयरबस इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक जुर्गन वेस्टरमेयर ने जीएसवी की सदस्य शुभांगिनीराजे गायकवाड़, कुलपति प्रो. (डॉ.) मनोज चौधरी की उपस्थिति में किया।
इस केंद्र का उद्देश्य अनुसंधान, नवाचार और प्रतिभा विकास के माध्यम से भारत के एयरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। इस सह-शिक्षा केंद्र का एक प्रमुख केंद्र सतत विमानन ईंधन पर अनुसंधान एवं विकास करना और भविष्य की एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों में छात्रों के नेतृत्व वाले नवाचारों को समर्थन देना होगा।

ठोस अपशिष्ट को सतत विमानन ईंधन में परिवर्तित करने पर केंद्रित

जीएसवी में यह केंद्र अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार के प्रति एयरबस की प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है, जो नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) को सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) में परिवर्तित करने जैसी अभूतपूर्व तकनीकों पर केंद्रित है।

छात्रों को प्रदान करेगा आवश्यक कौशल

इस अवसर पर जुर्गन वेस्टरमेयर ने कहा कि हमें खुशी है कि एयरबस और जीएसवी के बीच यह सहयोग छात्रों को समग्र पारिस्थितिकी तंत्र विकास का नेतृत्व करने, भारत के भविष्य के विमानन परिदृश्य को आकार देने और भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करेगा।
जीएसवी के कुलपति प्रो. चौधरी ने कहा कि यह केंद्र देश में एयरोस्पेस क्षेत्र के विकास के लिए हमारे साझा मिशन और साझेदारी को साकार करने की दिशा में एक और ठोस कदम है। इसके अतिरिक्त एयरबस चेयर प्रोफेसरशिप और एयरबस छात्रवृत्ति की स्थापना के लिए पहले भी कई कदम उठाए जा चुके हैं।
2024 से एयरबस और जीएसवी ने भारत में एक एकीकृत एयरोस्पेस इकोसिस्टम के आधारभूत तत्वों को परिपक्व करने के उद्देश्य से एक समग्र साझेदारी स्थापित की है। इस सहयोग में मेधावी और वंचित 45 छात्रों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति कार्यक्रम के माध्यम से मानव पूंजी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता शामिल है, जिसमें एक तिहाई छात्रवृत्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए, एयरबस ने स्नातक, स्नातकोत्तर और अल्पकालिक कार्यकारी कार्यक्रमों के विकास में सहयोग के लिए जीएसवी में एयरोस्पेस अध्ययन के लिए एक चेयर प्रोफेसर का पद भी स्थापित किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Feb 2026 10:05 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / वडोदरा : गति शक्ति विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

आईआईटी गांधीनगर में ‘एआई रेज़िलियन्स एंड कमांड’ सेंटर का शुभारंभ

IIT Gandhinagar
अहमदाबाद

विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने में गुजरात शीर्ष तीन राज्यों में शामिल

SoU
अहमदाबाद

गिफ्ट सिटी में दिए गए टैक्स हॉलिडे से निवेशक ज्यादा भरोसे के साथ करेंगे निवेश: सीएम

CM Bhupendra Patel
अहमदाबाद

साइबर ठगी: 28 राज्य के 1534 लोगों से 930 करोड़ ठगने वाले पांच गिरफ्तार

Gujarat Police
अहमदाबाद

भगवान बुद्ध के पवित्र देवनीमोरी अवशेषों की कोलंबो के गंगारामया मंदिर में लगी प्रदर्शनी

Ahmedabad News
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.