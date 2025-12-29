वडोदरा मंडल : बाजवा-अहमदाबाद सेक्शन पर स्वदेशी कवच 4.0 सिस्टम लागू

इस अवसर पर बताया वडोदरा के डीआरएम भडके ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मार्गदर्शन में रेलवे की टेक्नोलॉजी में आत्मसात किया जा रहा है। कवच एक स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (एटीपी) सिस्टम है, जो सिग्नल पास एट डेंजर की रोकथाम के साथ-साथ ऑटोमैटिक स्पीड कंट्रोल एवं आमने-सामने और पीछे से टक्करों से सुरक्षा सरीखी कार्यक्षमताएं प्रदान करती है। यह ट्रैक पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआइडी) टैग और ट्रैक, सिग्नल और लोकोमोटिव के बीच कम्युनिकेशन के लिए अल्ट्रा-हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी (यूएचएफ) का इस्तेमाल करता है। इससे केबिन में लोको पायलटों को रियल-टाइम जानकारी मिलती है। यह सुरक्षित और ज्यादा कुशल यात्राओं के लिए एक सतर्क रक्षक की तरह काम करता है।