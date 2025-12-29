29 दिसंबर 2025,

सोमवार

अहमदाबाद

वडोदरा मंडल : बाजवा-अहमदाबाद सेक्शन पर स्वदेशी कवच 4.0 सिस्टम लागू

96 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर डीआरएम ने किया सफर पहली ट्रेन संकल्प फास्ट पैसेंजर वडोदरा से अहमदाबाद के लिए रवाना हुई वडोदरा. आणंद. पश्चिम रेलवे के 96 किलोमीटर लंबे बाजवा-अहमदाबाद सेक्शन पर सोमवार को कवच 4.0 सिस्टम को लागू किया गया। इसके साथ ही वडोदरा मंडल की ओर से रेल परिचालन में संरक्षा को और [&hellip;]

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Dec 29, 2025

96 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर डीआरएम ने किया सफर

पहली ट्रेन संकल्प फास्ट पैसेंजर वडोदरा से अहमदाबाद के लिए रवाना हुई

वडोदरा. आणंद. पश्चिम रेलवे के 96 किलोमीटर लंबे बाजवा-अहमदाबाद सेक्शन पर सोमवार को कवच 4.0 सिस्टम को लागू किया गया। इसके साथ ही वडोदरा मंडल की ओर से रेल परिचालन में संरक्षा को और मजबूत किया गया। वडोदरा के मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके के मार्गदर्शन में यह सफलता हासिल की गई है।
कवच 4.0 से लैस पहली ट्रेन संकल्प फास्ट पैसेंजर (59549/59550) सोमवार को वडोदरा से अहमदाबाद के लिए रवाना हुई। निर्धारित समय पर अहमदाबाद पहुंची। इसके लोकोमोटिव में वडोदरा के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) राजू भडके एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने सफर किया। साथ ही इस स्वदेशी कवच 4.0 सिस्टम का अवलोकन किया। पहली ट्रेन शत प्रतिशत ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी के साथ चली।

ऐसे करता है काम

इस अवसर पर बताया वडोदरा के डीआरएम भडके ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मार्गदर्शन में रेलवे की टेक्नोलॉजी में आत्मसात किया जा रहा है। कवच एक स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (एटीपी) सिस्टम है, जो सिग्नल पास एट डेंजर की रोकथाम के साथ-साथ ऑटोमैटिक स्पीड कंट्रोल एवं आमने-सामने और पीछे से टक्करों से सुरक्षा सरीखी कार्यक्षमताएं प्रदान करती है। यह ट्रैक पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआइडी) टैग और ट्रैक, सिग्नल और लोकोमोटिव के बीच कम्युनिकेशन के लिए अल्ट्रा-हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी (यूएचएफ) का इस्तेमाल करता है। इससे केबिन में लोको पायलटों को रियल-टाइम जानकारी मिलती है। यह सुरक्षित और ज्यादा कुशल यात्राओं के लिए एक सतर्क रक्षक की तरह काम करता है।

17 स्टेशन कवर

96 किलोमीटर लंबे बाजवा-अहमदाबाद खंड पर स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली कवच 4.0 सिस्टम के तहत 17 स्टेशनों को कवर किया गया है। 23 टावर स्थापित किए गए हैं और 192 किलो मीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है।

उच्च गति पर भी सुरक्षित ट्रेन संचालन होगा सुनिश्चित

नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएस) को वडोदरा के प्रतापनगर िस्थत मंडल कार्यालय और अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। इस सेक्शन पर इस सिस्टम के लागू होने से संरक्षा में वृद्धि के साथ साथ उच्च गति पर भी सुरक्षित ट्रेन संचालन सुनिश्चित होगा।

Published on:

29 Dec 2025 10:03 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / वडोदरा मंडल : बाजवा-अहमदाबाद सेक्शन पर स्वदेशी कवच 4.0 सिस्टम लागू

