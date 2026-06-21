वडोदरा में हाई स्पीड रेल स्टेशन को जोड़ेगा नया प्लेटफार्म

वडोदरा. पश्चिम रेलवे के वडोदरा स्टेशन पर हाई स्पीड रेल स्टेशन को जोड़ने के लिए नया प्लेटफार्म बनाया जाएगा।

नेशनल हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) द्वारा हाई स्पीड रेल स्टेशन भवन के पास भारतीय रेलवे के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से प्लेटफॉर्म संख्या 7 का निर्माण किया जाएगा।

इसके लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआइटी) जारी की जा चुकी है तथा निविदा 23 जुलाई को खोली जाएगी। प्रस्तावित प्लेटफॉर्म संख्या 7 को ट्रैवलेटर के माध्यम से वडोदरा रेलवे स्टेशन से सीधे जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को दोनों परिसरों के बीच सहज आवागमन की सुविधा मिलेगी।

यह आगामी हाई-स्पीड रेल स्टेशन के साथ प्रभावी एकीकरण सुनिश्चित करेगा तथा यात्रियों को बेहतर मल्टीमॉडल यात्रा अनुभव प्रदान करेगा। यह प्लेटफॉर्म भारतीय रेलवे के मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा तथा इसमें प्लेटफॉर्म शेल्टर, पेयजल सुविधा, प्रतीक्षालय, शौचालय एवं टिकट बुकिंग काउंटर सहित सभी आवश्यक यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

वडोदरा मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके ने वडोदरा स्टेशन का दौरा कर यार्ड रीमॉडलिंग कार्य का वरिष्ठ अधिकारिओं के साथ निरीक्षण किया। भडके ने बताया कि वडोदरा स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग एवं ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है। प्रोजेक्ट के तहत वडोदरा स्टेशन की वर्तमान पारंपरिक पैनल-आधारित प्रणाली को आधुनिक विजुअल डिस्प्ले यूनिट (वीडीयू) आधारित प्रणाली से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। यह प्रणाली मानवीय त्रुटियों की संभावना को कम करेगी, तकनीकी खामियों की पहचान को आसान बनाएगी तथा परिचालन संरक्षा एवं दक्षता में उल्लेखनीय सुधार लाएगी।

संरक्षा को और अधिक मजबूत करने तथा परिचालन को सरल बनाने के लिए मौजूदा डबल स्लिप डायमंड क्रॉसिंग को हटाया जाएगा। इसके हटने से ट्रैक संरचना सरल होगी, विश्वसनीयता बढ़ेगी, रखरखाव की आवश्यकता कम होगी तथा स्टेशन यार्ड में ट्रेनों की आवाजाही अधिक सुरक्षित एवं सुगम बनेगी।