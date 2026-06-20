विधायकों की ओर से उठाए सवालों पर हुई कार्यवाही की जानकारी देने को विकसित होगी एप

संकलन समिति की बैठक में वेजलपुर विधायक अमित ठाकर ने अशांतधारा का मुद्दा उठाया। उन्होने कहा कि यह बात ध्यान में आ रही है कि कुछ लोग नाम बदलकर अन्य क्षेत्रों में संपत्ति खरीद रहे हैं। यह नई मोडस ऑपरेंडी अपनाई जा रही है। ऐसा ना हो यह सुनिश्चित किया जाए। इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष सुरजीत सिंह गोहिल, शहर-जिले के 12 विधायक किरीटसिंह डाभी, कालू डाभी, हसमुख पटेल, अमित ठाकर, कौशिक जैन, जीतू पटेल, अमूल भट्ट, हर्षद पटेल, अमित शाह, दिनेशसिंह कुशवाह, पायल कुकरानी, इमरान खेड़ावाला, जिला विकास अधिकारी विदेह खरे, जिला पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश जाट, अहमदाबाद शहर के पुलिस अधिकारी, निवासी अतिरिक्त कलक्टर भाविन सागर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।