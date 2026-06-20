गुजरात के 211 परीक्षा केन्द्रों से ली जाएगी री-नीट, 80 हजार विद्यार्थी देंगे परीक्षा

अहमदाबाद. शहर में 23 परीक्षा केन्द्रों से री-नीट ली जाएगी। इन केन्द्रों पर 10445 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। शहर पुलिस कंट्रोल रूम की उपायुक्त रीमा मुंशी ने शनिवार को संवाददाताओं को बताया कि इन सभी परीक्षा केन्द्रों के आसपास 8 ड्रोन के जरिए शहर पुलिस नजर रखेगी। क्यूआरटी की टीमों की भी तैनाती की गई है। 6 पुलिस उपायुक्त, 15 पीआइ व अन्य कर्मचारी केन्द्रों की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए हैं। 14 ट्रैफिक पुलिस के पीआइ व स्टाफ भी इन केन्द्रों के पास ट्रैफिक न हो, अभिभावकों, विद्यार्थियों को पार्किंग की सुविधा की व्यवस्था संभालेंगे। शहर क्राइम ब्रांच की टीमें भी केन्द्रों और आसपास नजर रखेंगी। सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार केन्द्रों के आसपास नजर रखी जाएगी। शहर साइबर क्राइम ब्रांच की टीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखे हुए है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केन्द्रों के 100 मीटर के क्षेत्र में कोई झेरोक्ष की दुकानें शुरू ना रहें उसे सुनिश्चित किया जाएगा।