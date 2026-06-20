वटवा इलेक्ट्रिक लोको शेड को मिला सीआआइ ग्रीनको गोल्ड रेटिंग सम्मान

उन्होंने बताया कि वटवा इलेक्ट्रिक लोको शेड ने पूर्णतः इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के जरिए 2022-23 में 1.88 करोड़ लीटर से अधिक डीजल की खपत बंद की। असेंबली बे में लॉन्ग-ट्यूब डेलाइट हार्वेस्टिंगप्रणाली स्थापित की गई। 5-स्टार रेटेड पंखे, एलईडी लाइटें, ऑक्यूपेंसी सेंसर तथा एस्ट्रोनॉमिकल टाइमर का उपयोग कर ऊर्जा बचत सुनिश्चित की गई। प्रतिवर्ष लगभग 20.5 लाख लीटर जल पुनर्भरण की क्षमता विकसित की गई। जलरहित यूरिनल की व्यवस्था के माध्यम से जल संरक्षण एवं लोको पायलटों की स्वच्छता सुनिश्चित की गई। रूफटॉप सौर परियोजना भी प्रस्तावित है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की तीव्रता में निरंतर कमी दर्ज की गई। स्रोत स्तर पर अपशिष्ट पृथक्करण, अधिकृत पुनर्चक्रण एजेंसियों के माध्यम से निस्तारण तथा प्रमाणित प्रबंधन प्रणालियों का क्रियान्वयन किया गया। वार्षिक औसत खपत (एएसी) की समीक्षा एवं पुर्जों के पुनः उपयोग के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 38 लाख रुपए की बचत सुनिश्चित की गई। ग्रीन प्रमाणित विक्रेताओं से खरीद, पैकेजिंग में एकल-उपयोग, प्लास्टिक पर प्रतिबंध तथा पैकिंग अपशिष्ट वापसी जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं।