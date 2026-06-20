राजकोट : बुजुर्ग को बंधक बनाकर 2.47 करोड़ नकद, सोने-चांदी के जेवर लूटे

राजकोट. शहर के पास शापर-वेरावल में बुजुर्ग को घर में बंधक बनाकर हथियारधारी नकाबपोश 5 लोगों ने लुटेरों ने 2.47 करोड़ रुपए नकद, सोने-चांदी के जेवर, एक राइफल और मोबाइल लूटकर फरार हो गए।

पुलिस के अनुसार यह घटना शुक्रवार मध्यरात्रि बाद करीब 1:30 बजे हुई। शापर-वेरावल निवासी बुजुर्ग जितेंद्रसिंह जाडेजा (77) घर में अकेले थे। उनके सो जाने के बाद करीब 5 नकाबपोश लोहे के पाइप और अन्य घातक हथियारों के साथ घर में घुसे। आवाज सुनकर बुजुर्ग की नींद खुल गई।

घर के मुखिया के जाग जाने पर लुटेरों ने हिंसक रवैया अपनाते हुए उन्हें हथियार दिखाकर काबू में कर लिया। उन्हें मुक्के मारे, मुंह दबाया और हथियारों के बल पर बंधक बना लिया। इसके बाद उन्हें एक कमरे में बंद कर बाहर से दरवाजे का कुंडी लगा दी। इसके बाद तिजोरी के ताले तोड़ दिए। 2.47 करोड़ रुपए नकद, करीब 2 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवर, एक राइफल और मोबाइल लूटकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए।

सूचना मिलते ही राजकोट एसपी विजयसिंह गुर्जर समेत वरिष्ठ अधिकारी रात में ही घटनास्थल पर पहुंचे। शापर पुलिस, एलसीबी, एसओजी, डॉग स्क्वॉड और अन्य एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। एफएसएल और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की मदद से भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।