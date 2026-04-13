बेहोशी मिली 6 साल की मासूम, नशे की आशंका

यह घटना केवल एक मासूम की बेहोशी का मामला नहीं, बल्कि बचपन के नशे की गिरफ्त में जाने का भी संकेत है। सवाल यह कि आखिर 5-6 साल के बच्चे सॉल्यूशन जैसे नशे तक कैसे पहुंच रहे हैं? जिम्मेदारी केवल प्रशासन की नहीं, समाज की भी है। जरूरत है कि ऐसे क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर बच्चों को नशे से दूर रखा जाए, अभिभावकों व स्थानीय लोगों को जागरूक किया जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो।