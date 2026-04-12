Ajmer Crime-कचौरी को लेकर बार में बवाल, होटल स्टाफ और ग्राहकों में जमकर मारपीट

शनिवार रात को मदार गेट के मिठाई विक्रेता उदय गुप्ता अपने मित्र नमन खंडेलवाल के साथ कचहरी रोड पर स्थित होटल सम्राट के बार में बैठा था। उदय गुप्ता ने बार में एक अन्य ग्राहक को बाहर से कचौरी लाकर खाते हुए देखकर मैनेजर दीपक उदासी से आपत्ति जताई। गुप्ता का तर्क था कि बार के नियम कायदे सबके लिए समान होने चाहिए। उदासी ने मामले में सुबह बात करने की बात कही। दीपक उदासी का आरोप है कि आपसी कहासुनी के दौरान उदय गुप्ता व उसके दोस्त नमन खंडेलवाल ने होटल स्टाफ के साथ अभद्रता करते हुए अपशब्द कह दिए। विरोध पर उदय व नमन ने होटल स्टाफ के साथ मारपीट कर दी। दोनों पक्ष में होटल के अन्दर-बाहर जमकर लात-घूंसे चले।