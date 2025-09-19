बांग्लादेशी घुसपैठिए को दबोचा, अब तक 54 पकड़े

वृत्ताधिकारी दरगाह लक्ष्मणराम चौधरी ने बताया कि एसपी वंदिता राणा की ओर से चला जा रहे अभियान में गुरूवार को एसटीएफ ने 21वीं कार्यवाही करते हुए बांग्लादेशी घुसपैठिए को पकड़ा। उसकी पहचान बांग्लादेश बरिशाल भोला चरफेशन चार मदरज निवासी मोहम्मद युसूफ पुत्र अबू जाहिर (36) की गई। वह बिना वीजा के अवैध तरीके से अजमेर में रह रहा था। उससे जिला पुलिस, सीआईडी जोन की विशेष टीम पूछताछ में जुटी है।