बांग्लादेशी घुसपैठिए को दबोचा, अब तक 54 पकड़े

अजमेर(Ajmer News). स्पेशल टास्क फोर्स ने एक ओर बांग्लादेशी घुसपैठिए को पकड़ा। वह दरगाह झालरा क्षेत्र में खादिम मोहल्ले में दुबककर बैठा था। एसटीएफ की ओर से अब तक 54 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़ने की कार्रवाई की जा चुकी है।
वृत्ताधिकारी दरगाह लक्ष्मणराम चौधरी ने बताया कि एसपी वंदिता राणा की ओर से चला जा रहे अभियान में गुरूवार को एसटीएफ ने 21वीं कार्यवाही करते हुए बांग्लादेशी घुसपैठिए को पकड़ा। उसकी पहचान बांग्लादेश बरिशाल भोला चरफेशन चार मदरज निवासी मोहम्मद युसूफ पुत्र अबू जाहिर (36) की गई। वह बिना वीजा के अवैध तरीके से अजमेर में रह रहा था। उससे जिला पुलिस, सीआईडी जोन की विशेष टीम पूछताछ में जुटी है।
पूछताछ में मोहम्मद युसूफ ने बांग्लादेशी होना कबूल किया। उसने अवैध रूप से बेनापोल बॉर्डर पार कर भारत में पैदल प्रवेश किया। जहां से सियालदा पश्चिम बंगाल पहुंचा। जहां कुछ दिन रहने के बाद ट्रेन से अजमेर आ गया। यहां दरगाह क्षेत्र में खानाबदोश की जिन्दगी बसर कर रहा है।