Ajmer Crime: हाई सिक्योरिटी जेल में ‘मोगली’ ने सिर फोड़ा, अस्पताल में जमकर किया हंगामा

मोगली ने इस पूरी घटना और अपनी शिकायतों को लेकर प्रकरण में मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइंस थानाप्रभारी शम्भूसिंह शेखावत, कोतवाली थाने का जाप्ता भी अस्पताल पहुंचा। उन्होंने मोगली से बातचीत कर उसे शांतिपूर्वक व्यवहार करने की समझाइश की। थानाप्रभारी शेखावत की समझाइश के बाद मोगली के सिर की चोट का उपचार करवाया जा सका। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यदि इमरान उर्फ मोगली की ओर से कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त होती है, तो नियमानुसार मुकदमा दर्ज किया जाएगा।