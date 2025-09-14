Rajasthan Crime-दादा की फर्जी वसीयत बनाने वाला पोता गिरफ्तार

अजमेर(Ajmer News). फर्जी वसीयत बनाकर दादा की सम्पति हड़पने के मामले में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने पोते को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से फर्जी वसीयत बनाने के मामले में उसके साथ अन्य कौन-कौन लोग शामिल है। इसकी गहनता से पड़ताल में जुटी है।
थानाप्रभारी शम्भूसिंह ने बताया कि फर्जी वसीयत बनाने कर बेशकीमती जमीन हड़पने के 2024 के मामले में फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में जमीन की बनाई गई वसीयत फर्जी निकली। प्रकरण में पुलिस ने गहनता से अनुसंधान के बाद अन्य तथ्य व दस्तावेज जुटाते हुए 12 सितम्बर की रात किशनगढ़ गांधीनगर थाना क्षेत्र के मगरा निवासी बलवीरराम जाट को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पड़ताल में फर्जी वसीयत भी बरामद कर ली। पड़ताल में आया कि आरोपी बलवीरराम जाट मृतक हरकरण जाट के रिश्ते में पोता लगता है। पुलिस बलवीर राम जाट से उसके षड़यंत्र में कौन-कौन शामिल है। इसके संबंध में पड़ताल में जुटी है।
एसपी ने बताया कि 8 नवम्बर 2024 को मगरा निवासी रामलाल चौधरी ने शिकायत दी कि पिता के बड़े भाई ताऊ हरकरण जाट के कोई संतान नहीं थी। उनकी मृत्यु 2015 में हो चुकी हैं। उसके पिता के दूसरे भाई मगरा निवासी छगनलाल जाट के पुत्र बलवीरराम ने फर्जी वसीयत के आधार पर दादा हरकरण की जमीन हड़पकर ली। आरोपी ने 27 दिसम्बर 2013 को नामांतरण खुलवाने की कार्रवाई की अर्जी लगाई दी। इसके सम्बंध में उसने वारिसान की पुष्टि के लिए दस्तावेज देखने पर पता चला कि ताऊ हरकरण जाट की वसीयत और उसमें लगाए दस्तावेज फर्जी है। पुलिस ने रामलाल चौधरी की शिकायत पर कूटरचित दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्जकर लिया।