Rajasthan Crime-दादा की फर्जी वसीयत बनाने वाला पोता गिरफ्तार

एसपी ने बताया कि 8 नवम्बर 2024 को मगरा निवासी रामलाल चौधरी ने शिकायत दी कि पिता के बड़े भाई ताऊ हरकरण जाट के कोई संतान नहीं थी। उनकी मृत्यु 2015 में हो चुकी हैं। उसके पिता के दूसरे भाई मगरा निवासी छगनलाल जाट के पुत्र बलवीरराम ने फर्जी वसीयत के आधार पर दादा हरकरण की जमीन हड़पकर ली। आरोपी ने 27 दिसम्बर 2013 को नामांतरण खुलवाने की कार्रवाई की अर्जी लगाई दी। इसके सम्बंध में उसने वारिसान की पुष्टि के लिए दस्तावेज देखने पर पता चला कि ताऊ हरकरण जाट की वसीयत और उसमें लगाए दस्तावेज फर्जी है। पुलिस ने रामलाल चौधरी की शिकायत पर कूटरचित दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्जकर लिया।