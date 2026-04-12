Cyber Crime-‘मार्बल नगरी’ किशनगढ़ बना फर्जी लेन-देन का ‘हॉटस्पॉट’

इसके अलावा जिले के अन्य थाना क्षेत्रों में श्रीनगर में 12, नसीराबाद में 7, गांधीनगर में 7, पुष्कर में 6, पीसांगन, सिविल लाइंस, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, अलवर गेट थाना क्षेत्र में 5-5 म्यूल खातों की पहचान हुई है। जिले में पांच से कम मामलों वाले क्षेत्रों में आदर्शनगर (4), क्लॉक टावर (3), किशनगढ़ (3), गेगल (2) व सावर, रूपनगढ़, रामगंज, गंज, दरगाह थाना क्षेत्र 1-1 म्यूल बैंक खाते संचालित हैं।यहां हुई कार्रवाई