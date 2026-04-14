राजस्थान पुलिस दिवस : सेवा, साहस और समर्पण को मिलेगा सम्मान

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि चार दिवसीय कार्यक्रम की श्रृंखला में सोमवार सुबह पुलिस लाइन में सफाई एवं श्रमदान से आयोजन की शुरुआत की गई। इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, वृत्ताधिकारी और थानाधिकारी समेत पुलिसकर्मी पीटी ड्रेस में सफाई कार्य में जुटे। थानों में थाने के स्टाफ ने साफ-सफाई की। इसी तरह 16 अप्रेल तक प्रतिदिन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।