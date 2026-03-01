जब ‘नंददुलारे’ ने दिखाया अदम्य साहस, वीरचक्र से हुए सम्मानित

वैशालीनगर साकेत कॉलोनी निवासी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल नंद दुलारे माथुर की प्रारंभिक शिक्षा अग्रवाल स्कूल से हुई। इसके बाद राजकीय महाविद्यालय अजमेर से प्री-यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी की। बचपन से ही सेना में जाने का सपना संजोए माथुर ने एनसीसी के जरिए लक्ष्य को दिशा दी। जनवरी 1963 में उनका चयन नेशनल डिफेंस एकेडमी में हुआ। तीन वर्ष एनडीए और एक वर्ष आईएमए देहरादून में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद दिसम्बर 1966 में वे 22वीं बटालियन राजपूत रेजिमेंट में सैकंड लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशंड हुए।