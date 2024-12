इन 7 टोल प्लाजा पर नहीं लगेगा टैक्स, 45 दिनों के लिए एंट्री Free

No Toll Tax in UP: योगी सरकार के आदेश के मुताबिक, यूपी के 7 टोल प्लाजा पर एंट्री फ्री कर दी गई है। यह सुविधा सिर्फ 45 दिनों के लिए की गई है। आइए जानते हैं कि यह आदेश कब से लागू होगा…