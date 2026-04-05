जांच में बड़ी चूक: खांसी के इलाज को आई अविवाहित युवती को ‘गर्भवती’ बता दिया

शहर के सैटेलाइट अस्पताल में जांच व्यवस्था की गंभीर खामियां सामने आई हैं, यहां खांसी के इलाज के लिए आई एक अविवाहित युवती को जांच रिपोर्ट में गर्भवती बता दिया गया। हैरानी की बात यह है कि युवती का प्रेग्नेंसी टेस्ट (यूपीटी) के लिए सैंपल लिया ही नहीं गया था, फिर भी रिपोर्ट पॉजिटिव जारी कर दी गई। इस चूक से युवती सदमे में आ गई और अस्पताल परिसर में ही रोने लगी।

जानकारी के अनुसार शहर निवासी युवती पिछले करीब 20 दिनों से खांसी से परेशान थी। 1 अप्रैल को वह सैटेलाइट अस्पताल पहुंची, जहां चिकित्सक ने एक्स-रे, सीबीसी, सीआरपी और ईएसआर जांच लिखी। रिपोर्ट आने के बाद जब युवती अपनी मां के साथ चिकित्सक के पास पहुंची, तो चिकित्सक ने उससे शादी के बारे में पूछा। युवती के इनकार करने पर चिकित्सक ने यूपीटी रिपोर्ट पॉजिटिव होने की जानकारी दी। मामले की जांच में सामने आया कि चिकित्सक ने यूपीटी जांच लिखी ही नहीं थी। लैब स्तर पर किसी अन्य मरीज की रिपोर्ट गलती से युवती के नाम दर्ज कर दी गई, जिससे यह गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई।