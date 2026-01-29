तीसरी कक्षा पास युवक बना साइबर ठगी का मास्टरमाइंड

प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी एक सक्रिय साइबर ठगी गिरोह के साथ मिलकर काम कर रहा था। उसके खिलाफ पहले से ही ब्रजनगर थाने में ठगी का मामला दर्ज है। आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर एंटीक कॉइन बेचने के नाम पर लोगों को झांसे में लेकर उनसे मोटी रकम ऐंठता था। पुलिस के अनुसार आरोपी के खाते में आई रकम में महाराष्ट्र के एक व्यक्ति से करीब 16 लाख रुपए और पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति से करीब 10 लाख रुपए की ठगी शामिल है। पुलिस ने दोनों पीड़ितों से संपर्क कर लिया है। इसके अलावा अन्य लोगों से भी 5 लाख रुपए या उससे कम की अलग-अलग रकम खाते में ट्रांसफर हुई है।