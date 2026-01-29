Alwar Murder: 22 साल के युवक की धड़ से अलग कर दी गर्दन फिर बोरे में डालकर गर्ल्स हॉस्टल के पास फेंका था शव, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Court Order In Murder Case: अलवर के एडीजे कोर्ट नंबर 2 की न्यायाधीश रिद्धिमा शर्मा ने 22 वर्षीय युवक की गला काट कर हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंड़ित किया है। फैसले के दौरान न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए ऐसे जघन्य अपराध के मामले में कोई रियायत नहीं बरतने की बात कही।