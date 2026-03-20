अलवर में गहराया रसोई गैस संकट: स्टॉक से 14 हजार ज्यादा बुकिंग, एजेंसियों पर उमड़ रही भारी भीड़

जहाँ घरेलू उपभोक्ता परेशान हैं, वहीं होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए राहत की खबर है। जिले में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है, जिससे बाजार में खाने-पीने की दुकानों का कामकाज पटरी पर लौटने लगा है। निष्कर्ष प्रशासन भले ही स्थिति सामान्य होने का दावा करे, लेकिन जब तक स्टॉक और बुकिंग के बीच का यह 14 हजार का अंतर कम नहीं होता, तब तक अलवर के निवासियों को गैस के लिए कतारों में खड़ा होना ही पड़ेगा।