20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अलवर में गहराया रसोई गैस संकट: स्टॉक से 14 हजार ज्यादा बुकिंग, एजेंसियों पर उमड़ रही भारी भीड़

राजस्थान के अलवर जिले में रसोई गैस (LPG) की किल्लत ने आम जनता की रसोई का बजट और सुकून दोनों बिगाड़ दिया है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Mar 20, 2026

राजस्थान के अलवर जिले में रसोई गैस (LPG) की किल्लत ने आम जनता की रसोई का बजट और सुकून दोनों बिगाड़ दिया है। एक तरफ प्रशासन दावा कर रहा है कि जिले में गैस का कोई संकट नहीं है, वहीं दूसरी ओर रसद विभाग के आंकड़े एक अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक, मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर इतना बढ़ गया है कि हजारों लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।

आंकड़ों में हकीकत: स्टॉक कम, मांग ज्यादा

रसद विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में पूरे जिले की गैस एजेंसियों के पास कुल 20,039 सिलेंडरों का स्टॉक उपलब्ध है। इसके विपरीत, बुकिंग कराने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 34,500 तक पहुंच गई है। यानी करीब 14,500 से ज्यादा उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने सिलेंडर बुक तो कर लिया है, लेकिन उन्हें डिलीवरी नहीं मिल पा रही है।

एजेंसियों पर लंबी कतारें, उपभोक्ता परेशान

NEB स्थित प्रसन्न गैस एजेंसी यहाँ पहुंचे उपभोक्ताओं ने शिकायत की कि उनकी बुकिंग को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन सिलेंडर घर नहीं पहुंचाए गए। थक-हारकर लोग खुद ही खाली सिलेंडर लेकर एजेंसी पहुंच रहे हैं। मालवीय नगर और अलकापुरी इन क्षेत्रों में भी हालात जुदा नहीं हैं।


अलकापुरी की गैस एजेंसी पर तो उपभोक्ताओं ने बुकिंग न होने और देरी को लेकर जमकर विरोध दर्ज कराया। मित्तल अस्पताल के पास यहाँ भी एक एजेंसी के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें देखी गईं। लोग काम-धंधा छोड़कर गैस के लिए लाइन में लगने को मजबूर हैं।

पैनिक बुकिंग ने बढ़ाई मुश्किल

सप्लाई में देरी के कारण लोगों में डर बैठ गया है, जिससे 'पैनिक बुकिंग' बढ़ गई है। रसद विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लोग घरों में रखे अतिरिक्त खाली सिलेंडरों को भी अभी से भरवा कर रख लेना चाहते हैं, जिससे डिमांड अचानक बढ़ गई है।

कमर्शियल सप्लाई से मिली थोड़ी राहत

जहाँ घरेलू उपभोक्ता परेशान हैं, वहीं होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए राहत की खबर है। जिले में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है, जिससे बाजार में खाने-पीने की दुकानों का कामकाज पटरी पर लौटने लगा है। निष्कर्ष प्रशासन भले ही स्थिति सामान्य होने का दावा करे, लेकिन जब तक स्टॉक और बुकिंग के बीच का यह 14 हजार का अंतर कम नहीं होता, तब तक अलवर के निवासियों को गैस के लिए कतारों में खड़ा होना ही पड़ेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Mar 2026 03:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर में गहराया रसोई गैस संकट: स्टॉक से 14 हजार ज्यादा बुकिंग, एजेंसियों पर उमड़ रही भारी भीड़

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर में कथा के दौरान भजन गायक कन्हैया मित्तल नाराज, बीच में छोड़ी कथा

अलवर

दो फैक्टरियों में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान

अलवर

तेज हवा-बारिश से फसल को नुकसान, अलवर में गिरे चने के आकार के ओले

अलवर

श्रद्धेय कुलिश जी के सिद्धांत आज भी पत्रकारिता के लिए मार्गदर्शक व प्रासंगिक

अलवर

लक्ष्मणगढ़ में विद्यार्थियों ने ली जागरुकता की शपथ, अतिथियों ने पर्यावरण व बालिका शिक्षा पर दिया जोर

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.