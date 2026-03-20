श्रद्धेय कुलिश जी के सिद्धांत आज भी पत्रकारिता के लिए मार्गदर्शक व प्रासंगिक

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कार्यवाहक प्राचार्य हिमांशु अवस्थी ने कहा कि वर्तमान समय में पत्रकारिता का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। तकनीक और सोशल मीडिया के विस्तार ने खबरों की गति तो बढ़ा दी है, लेकिन इसके साथ ही उनकी विश्वसनीयता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने कहा कि एक सच्चे पत्रकार का दायित्व केवल सूचना देना नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा दिखाना भी होता है। इसके लिए तथ्यपरकता, निष्पक्षता और नैतिक मूल्यों का पालन जरूरी है। अवस्थी ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाओं के इस दौर में युवाओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। यदि युवा ईमानदारी और जनहित को प्राथमिकता देकर पत्रकारिता में कदम रखे, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और अधिक मजबूत होगा। संगोष्ठी के दौरान राहुल, संदीप, रोहित पूजा, कविता, नेहा, अंजलि, दीपक आदि विद्यार्थियों ने पत्रकारिता से जुड़े प्रश्न पूछे। जिनका जवाब भी दिया गया।