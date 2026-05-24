बुखार के बाद बिगड़ी महिला की तबियत: परिजनों का आरोप- बिना जांच के चढ़ाया ग्लूकोज, महिला की मौत

परिजन आनन-फानन में रीना को लेकर अलवर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपातकालीन वार्ड के डॉक्टरों ने जांच के बाद रीना को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल पहुंचते ही जैसे ही मौत की खबर मिली, पूरे परिवार में चीख-पुकार मच गई। रीना की इस अचानक मौत से हंसता-खेलता परिवार पूरी तरह बिखर गया है। पति मंगल सिंह पेशे से मजदूर है और बेलदारी का काम करता है। रीना की मौत के बाद उसके चार छोटे-छोटे बच्चों के सिर से मां का साया हमेशा के लिए उठ गया है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश है।

