छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने निकली 18 वर्षीय छात्रा ने खाया जहर, इलाज के दौरान तोड़ा दम; जांच में जुटी पुलिस

सूचना मिलते ही परिजन आनन-फानन में मौके पर पहुंचे और छात्रा को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद भी छात्रा की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे तुरंत अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। शाम करीब 4 बजे परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। हालांकि, जहर शरीर में फैल जाने के कारण इलाज के दौरान ही छात्रा ने दम तोड़ दिया। बेटी की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया और अस्पताल परिसर में चीख-पुकार मच गई।