होमगार्ड भर्ती: 906 में से 348 अभ्यर्थियों ने मारी बाजी, दौड़ में दिखा कड़ा मुकाबला; जानें आगे का शेड्यूल

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राजस्थान के अलवर स्थित पुलिस लाइन मैदान में होमगार्ड (गृह रक्षा) के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चौथे दिन भी अभ्यर्थियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलवर और दौसा के कुल 409 पदों के लिए आयोजित की जा रही इस भर्ती प्रक्रिया में गुरुवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा के तहत दौड़ का आयोजन हुआ।
इस दिन के लिए कुल 2500 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन मैदान पर केवल 906 अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण इस दौड़ में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच 348 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की और अगले चरण के लिए अपनी जगह सुरक्षित की। गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलवर के कमांडेंट हरि सिंह यादव के अनुसार, इस भर्ती में अलवर जिले के (खैरथल-तिजारा व कोटपूतली-बहरोड़ सहित) 322 पद और दौसा जिले के 87 पदों को शामिल किया गया है। इन पदों के लिए अलवर और दौसा क्षेत्र से रिकॉर्ड तोड़ 55 हजार 685 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण कराया था, जो युवाओं में सरकारी सेवा के प्रति भारी उत्साह को दर्शाता है।
अभ्यर्थियों ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और नियमानुसार संपन्न कराया जा रहा है। चौथे दिन की दौड़ में सफल रहे 348 उम्मीदवारों के लिए अब अगला महत्वपूर्ण चरण उनके दस्तावेजों का सत्यापन (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन) होगा। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर 16 मार्च से शुरू हुई यह प्रक्रिया 25 मार्च तक निरंतर जारी रहेगी। भर्ती के दौरान सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की विशेष टीमें तैनात की गई हैं।
आने वाले दिनों में भी इसी तरह चरणबद्ध तरीके से शेष बचे हुए अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण किया जाएगा और उनके दस्तावेजों की गहनता से जांच की जाएगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद, विभाग की ओर से मेरिट के आधार पर अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। वर्तमान में पुलिस लाइन परिसर में अभ्यर्थियों की भीड़ और प्रशासन की सक्रियता के चलते माहौल चहल पहल का बना रहा। हर युवा अपनी किस्मत आजमाने और देश सेवा के इस अवसर को पाने के लिए पसीना बहा रहा है।
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