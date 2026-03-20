होमगार्ड भर्ती: 906 में से 348 अभ्यर्थियों ने मारी बाजी, दौड़ में दिखा कड़ा मुकाबला; जानें आगे का शेड्यूल

इस दिन के लिए कुल 2500 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन मैदान पर केवल 906 अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण इस दौड़ में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच 348 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की और अगले चरण के लिए अपनी जगह सुरक्षित की। गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलवर के कमांडेंट हरि सिंह यादव के अनुसार, इस भर्ती में अलवर जिले के (खैरथल-तिजारा व कोटपूतली-बहरोड़ सहित) 322 पद और दौसा जिले के 87 पदों को शामिल किया गया है। इन पदों के लिए अलवर और दौसा क्षेत्र से रिकॉर्ड तोड़ 55 हजार 685 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण कराया था, जो युवाओं में सरकारी सेवा के प्रति भारी उत्साह को दर्शाता है।