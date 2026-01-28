बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका: 10वीं-12वीं पास के लिए सुरक्षा अधिकारी समेत इन पदों पर भर्ती शुरू, लाने होंगे सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स

शिविर 27 जनवरी रामगढ़ पंचायत समिति मेंं लगाया गया। अब 28 जनवरी को गोविंदगढ़ पंचायत समिति, 29 जनवरी को कठूमर पंचायत समिति, 30 जनवरी राजगढ़ पंचायत समिति, 31 जनवरी रैणी पंचायत समिति, 2 फरवरी तिजारा पंचायत समिति, 3 फरवरी उमरैण पंचायत समिति और 4 फरवरी थानागाजी पंचायत समिति होगा। भर्ती शिविर का समय सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा।