अलवर

बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका: 10वीं-12वीं पास के लिए सुरक्षा अधिकारी समेत इन पदों पर भर्ती शुरू, लाने होंगे सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स

Indian Security Skills Council: बेरोजगार युवाओं के लिए एक शानदार मौका है! भारतीय सुरक्षा दक्षता परिषद और एसआईएस सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर की ओर से सुरक्षा जवान, सुरक्षा सुपरवाइजर और सुरक्षा अधिकारी जैसे पदों पर भर्ती शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

अलवर

image

Akshita Deora

Jan 28, 2026

File Photo: Patrika

Jobs 2026: भारतीय सुरक्षा दक्षता परिषद नई दिल्ली और एसआईएस सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर उदयपुर की ओर से सुरक्षा जवान, सुरक्षा सुपरवाइजर एवं सुरक्षा अधिकारी पदों के लिए भर्ती शिविरों का आयोजन 24 जनवरी से शुरू हो चुका है।

शिविर 27 जनवरी रामगढ़ पंचायत समिति मेंं लगाया गया। अब 28 जनवरी को गोविंदगढ़ पंचायत समिति, 29 जनवरी को कठूमर पंचायत समिति, 30 जनवरी राजगढ़ पंचायत समिति, 31 जनवरी रैणी पंचायत समिति, 2 फरवरी तिजारा पंचायत समिति, 3 फरवरी उमरैण पंचायत समिति और 4 फरवरी थानागाजी पंचायत समिति होगा। भर्ती शिविर का समय सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा।

कमांडेंट कार्यालय के राकेश चौधरी ने बताया कि सुरक्षा जवान पद के लिए अभ्यर्थी के 10वीं उत्तीर्ण होने के साथ ही आयु 19 से 40 वर्ष, ऊंचाई 168 से 170 सेमी तथा वजन 55 से 90 किलोग्राम होना आवश्यक है।

अभ्यर्थियों को 10वीं व 12वीं की अंकसूची, आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटोकॉपी एवं दो पासपोर्ट साइज फोटो साथ लानी होगी। चयनित युवाओं को एक माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद प्रमाण पत्र के साथ उन्हें भारत सरकार व राजस्थान सहित देश के विभिन्न औद्योगिक, शैक्षणिक, ऐतिहासिक व निजी क्षेत्रों में नियुक्ति दी जाएगी। इनमें जोधपुर एम्स, भानगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ व कुंभलगढ़ किला, जेसीबी जयपुर, ताज होटल, ताजमहल, मारुति गुजरात, हिंदुस्तान जिंक, मेट्रो, एयरपोर्ट, अस्पताल, धार्मिक स्थल व औद्योगिक इकाइयां शामिल हैं।

सुरक्षा जवान को 14 हजार से 26 हजार रुपए तथा सुरक्षा सुपरवाइजर को 18 हजार से 30 हजार रुपए मासिक वेतन मिलेगा। इसके साथ 65 वर्ष तक स्थाई नौकरी, पीएफ, पेंशन, जीवन बीमा, मेडिकल सुविधा, वार्षिक वेतन वृद्धि, प्रमोशन, आवास व मेस जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

