अलवर में पैंथर मृत अवस्था में पेड़ पर लटका मिला, आरोपी हिरासत में

पेड़ पर मृत पैंथर (फोटो - पत्रिका)
अलवर जिले के वन नाका प्रतापगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत झिरी गांव की शाखा का गुवाड़ा में दो वर्षीय पैंथर मृत अवस्था में पेड़ पर लटका मिला। घटना की सूचना से वन विभाग में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में पैंथर के पेट पर रस्सी का फंदा मिलने से मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ, जिसके बाद उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया।
सूचना मिलने पर वनपाल रामवतार मीना टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। डीएफओ आरके हुड्डा के निर्देश पर राजगढ़ एसीएफ प्रशांत कुमार गौड़ और थानागाजी रेंज के रेंजर जितेंद्र सैन के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और शिकार की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों से पूछताछ की।
जांच के दौरान एक ग्रामीण पर संदेह गहराया। सख्त पूछताछ में आरोपी प्रभुदयाल मीना पुत्र किशनलाल (58), निवासी शाखा का गुवाड़ा ने पैंथर के शिकार की बात स्वीकार की। आरोपी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत हिरासत में ले लिया गया है और उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।
मृत पैंथर का थानागाजी रेंज कार्यालय में चिकित्सकों की टीम से पोस्टमार्टम कराकर विधि अनुसार दाह संस्कार किया गया। वन विभाग मामले की आगे की जांच में जुटा है। आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा।
