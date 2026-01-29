अलवर में पैंथर मृत अवस्था में पेड़ पर लटका मिला, आरोपी हिरासत में

सूचना मिलने पर वनपाल रामवतार मीना टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। डीएफओ आरके हुड्डा के निर्देश पर राजगढ़ एसीएफ प्रशांत कुमार गौड़ और थानागाजी रेंज के रेंजर जितेंद्र सैन के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और शिकार की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों से पूछताछ की।