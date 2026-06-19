Alwar News: बड़ौदामेव में खेत में पानी लगाते समय करंट लगने से किसान की दर्दनाक मौत

ग्रामीण इलाकों में बिजली विभाग की लापरवाही और ढीली व्यवस्थाओं के कारण आए दिन बेकसूर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऐसी ही एक एक दुखद घटना अलवर के बड़ौदामेव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव खडेला का बास में हुई है। यहां एक किसान अपने खेत पर काम करते समय बिजली हादसे का शिकार हो गया। मृतक की पहचान मोहन (38) पुत्र प्यारेलाल जाटव, निवासी खडेला का बास के रूप में की गई है।



प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब सात बजे मोहन रोज की तरह सामान्य तरीके से अपने खेत पर गया हुआ था। वह खेत में लगी बाड़ी (सब्जी और फसलों) में पानी लगाने यानी सिंचाई का कार्य कर रहा था। उसी दौरान खेत के बीच से गुजर रही 11 केवी (KV) हाईटेंशन लाइन के एक लोहे के खंभे (पोल) की अर्थिंग में अचानक बहुत तेज करंट उतर आया।



सुबह का समय होने और पानी लगाने के कारण आसपास की पूरी जमीन काफी गीली थी, जिसकी वजह से बिजली का करंट बहुत तेजी से फैल गया। मोहन अनजाने में काम करते-करते उस पोल की अर्थिंग की चपेट में आ गया। करंट इतना भीषण था कि वह बुरी तरह झुलस कर जमीन पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया।