Alwar: सरिस्का बफर एरिया में बाघों की संख्या दो साल में 11 पहुंची, कोर एरिया बनाने की जरूरत

सरिस्का में जिस तरह से बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है, उसके अनुरूप जंगल का इलाका कम पड़ रहा है। आने वाले दिनों में कई शावक वयस्क होंगे। ऐसे में टेरेटरी बनाने के लिए उन्हें अन्य बाघों से संघर्ष करना पड़ेगा। सरिस्का प्रशासन विस्तार के लिए कवायद कर चुका है, लेकिन अभी तक सक्षम स्तर से मंजूरी नहीं मिल पाई है। बढ़ती बाघों की संख्या के कारण अन्य वन्यजीवों को भी जगह नहीं मिल पा रही है। सरिस्का में लेपर्ड की संख्या भी अच्छी खासी है। यहां वन्यजीवों के लिए अनुकूल वातावरण मिलने की वजह से लगातार संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जब तक सरिस्का का क्षेत्र नहीं बढ़ेता तब तक बाघों को स्वच्छंद विचरण में परेशानी होगी।