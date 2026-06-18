PM सूर्यघर योजना: अब विदेशी सोलर पैनल लगाने की भी छूट, बिजली बेचकर कमाएं मुनाफा

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लेकर राजस्थान के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अगर आप भी अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे थे, तो अब आपके लिए राह आसान हो गई है। ऊर्जा विभाग ने योजना की सुस्त रफ्तार को देखते हुए इसके नियमों में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है।



दरअसल, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के एक नियम के मुताबिक 1 जून से इस योजना के तहत केवल भारत में बने यानी डीसीआर (Domestic Content Requirement) सोलर पैनल लगाना ही अनिवार्य कर दिया गया था। इस नियम के आते ही 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर प्लांट लगने लगभग बंद हो गए थे।



बाजार में ये स्वदेशी पैनल काफी महंगे मिल रहे थे और जानकारों के मुताबिक, विदेशी पैनलों की तुलना में इनकी बिजली बनाने की क्षमता भी कम आंकी जा रही थी। इस वजह से लोग इसे लगवाने से कतरा रहे थे।