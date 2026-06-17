Alwar: मालाखेड़ा में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग, गोली लगने से एक गंभीर घायल

गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति को ग्रामीणों और पुलिस की मदद से तुरंत मालाखेड़ा के स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे अलवर के जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।



हालांकि, अलवर अस्पताल में भी खून अधिक बह जाने और हालत चिंताजनक होने के कारण डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल रेफर कर दिया है, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है। मालाखेड़ा थाना पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है।



ग्रामीणों से फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों पक्षों के बीच झगड़ा और फायरिंग हो चुकी थी। मामले की जांच जारी है - हरदयाल सिंह, थाना प्रभारी, मालाखेड़ा