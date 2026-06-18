Alwar: सरिस्का छोड़ने को तैयार 200 परिवार, पर प्रशासन को नहीं मिल रही जमीन



देवरी गांव के विस्थापन के लिए लक्ष्मणगढ़ में करीब 6 माह पहले जमीन देखी गई, लेकिन जांच की गई तो यह वन विभाग की निकली। यह जमीन ग्रामीणों को बिना डायवर्जन के नहीं दी जा सकती। इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था, लेकिन मंजूरी नहीं मिल पाई। करीब 125 परिवार जंगल से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। इसी तरह हरिपुरा गांव के लोग दूसरी जगह बसने के लिए तैयार हो गए हैं। काफी मशक्कत के बाद इन्हें राजी किया गया, लेकिन इनको भी थानागाजी में जगह नहीं मिल रही है। हालांकि तिजारा में जमीन है, लेकिन यह वहां नहीं जाना चाहते। थानागाजी में जमीन के लिए पत्र लिखे गए, पर यह मामला भी अब ठंडे बस्ते में चला गया।