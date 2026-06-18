18 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar: सरिस्का छोड़ने को तैयार 200 परिवार, पर प्रशासन को नहीं मिल रही जमीन

सरिस्का में बाघ बढ़ रहे हैं। उनकी संख्या के अनुसार इलाका कम पड़ रहा है, लेकिन सरिस्का प्रशासन यहां बसी आबादी को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर पा रहा है। जमीन नहीं मिलने की वजह से ऐसा हो रहा है। उधर, ग्रामीण बाघों की चहलकदमी से डर के साये में जीने को मजबूर हैं।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Umesh Sharma

Jun 18, 2026

sariska village

सरिस्का अभयारण्य में स्थित एक गांव

सरिस्का टाइगर रिजर्व से गांवों के विस्थापन पर सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है, लेकिन इसकी प्रक्रिया फिर धीमी हो गई हैं। यही कारण है कि देवरी व हरिपुरा के ग्रामीणों को जमीन नहीं मिल पा रही है। इन गांवों के करीब 200 परिवार जंगल से बाहर जाने को तैयार हैं। अब सरकार जैसे ही जमीन का मुद्दा हल करेगी, तो यह गांव जंगल से बाहर हो जाएंगे।


देवरी गांव के विस्थापन के लिए लक्ष्मणगढ़ में करीब 6 माह पहले जमीन देखी गई, लेकिन जांच की गई तो यह वन विभाग की निकली। यह जमीन ग्रामीणों को बिना डायवर्जन के नहीं दी जा सकती। इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था, लेकिन मंजूरी नहीं मिल पाई। करीब 125 परिवार जंगल से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। इसी तरह हरिपुरा गांव के लोग दूसरी जगह बसने के लिए तैयार हो गए हैं। काफी मशक्कत के बाद इन्हें राजी किया गया, लेकिन इनको भी थानागाजी में जगह नहीं मिल रही है। हालांकि तिजारा में जमीन है, लेकिन यह वहां नहीं जाना चाहते। थानागाजी में जमीन के लिए पत्र लिखे गए, पर यह मामला भी अब ठंडे बस्ते में चला गया।

डेरा गांव के लोग तिजारा जाएंगे

डेरा गांव के लोग भी जंगल से बाहर जाने को राजी हो गए हैं। ये तिजारा जाने को तैयार हैं। इसकी प्रक्रिया सरिस्का प्रशासन ने आगे बढ़ा दी है। सरिस्का में 29 गांव हैं, जिसमें भगानी, रोट क्याला, उमरी, बाबली, पानी ढाल के ग्रामीणों को पूरी तरह विस्थापित कर दिया गया, जिससे 200 हेक्टेयर एरिया खाली हो गया। उसके बाद 11 गांवों को विस्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें क्रास्का, हरिपुरा, सुकोला, देवरी, कांकवाड़ी, नाथूसर गांव शामिल हैं। इन गांवों की आधे परिवार दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए गए हैं। कई परिवारों को जमीन का इंतजार है।

बाघों को कम पड़ रहा है जंगल

सरिस्का में लगातार बाघों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस वजह से टेरेटरी के लिए जमीन कम पड़ रही है। इसके चलते कई बाघ आबादी इलाकों में विचरण कर रहे हैं। इन इलाकों में उन्हें आसानी से भोजन मिल जाता है। बाघों के विचरण की वजह से इन स्थानों पर रहने वाले लोग दहशत में हैं। अगर इन लोगों को अन्य स्थानों पर जमीन मिल जाए तो बाघों को अपनी जमीन मिल सकेगी।

NEET Re-Exam से पहले Telegram बैन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची कंपनी, आज होगी सुनवाई

ये भी पढ़ें
Telegram Challenges Ban

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Jun 2026 05:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: सरिस्का छोड़ने को तैयार 200 परिवार, पर प्रशासन को नहीं मिल रही जमीन

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar: मंत्री के आदेश दरकिनार, डीएपी-यूरिया के साथ किसानों को थमा रहे नैनो लिक्विड खाद

farming news
अलवर

SSB News: देश सेवा के लिए तैयार हुए जांबाज, पासिंग आउट परेड के साथ सशस्त्र सीमा बल में शामिल

ssb alwar
अलवर

Alwar: गांवों में टैक्स वसूली की तैयारी: हर परिवार को देने होंगे सालाना 1200 रुपए, जानें क्या है नया नियम

gram panchayat village tax
अलवर

PM सूर्यघर योजना: अब विदेशी सोलर पैनल लगाने की भी छूट, बिजली बेचकर कमाएं मुनाफा

pm surya ghar yojana
अलवर

Weather Update: आज और कल बारिश-आंधी का येलो अलर्ट, गर्मी से मिलेगी राहत

Weather Update
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.