SSB News: देश सेवा के लिए तैयार हुए जांबाज, पासिंग आउट परेड के साथ सशस्त्र सीमा बल में शामिल

पासिंग आउट परेड
राजस्थान के अलवर में स्थित सशस्त्र सीमा बल (SSB) के रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र में एक बेहद खास और गर्व से भरा नजारा देखने को मिला। मौका था तृतीय खेल विशेष बीआरटीसी (BRTC) बैच के प्रशिक्षुओं की पासिंग आउट परेड का। अनुशासन, देशभक्ति के तराने और जवानों के बुलंद हौसले के बीच यह भव्य समारोह बेहद गरिमापूर्ण माहौल में पूरा हुआ।
इस शानदार समारोह के मुख्य अतिथि रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र के उप महानिरीक्षक (DIG) संजीव यादव रहे। पासिंग आउट परेड के दौरान नए जवानों ने मुख्य अतिथि को औपचारिक सलामी दी। जवानों के बेजोड़ तालमेल, कदमताल और आत्मविश्वास ने वहां मौजूद हर एक दर्शक का दिल जीत लिया।
डीआईजी संजीव यादव ने सभी पास आउट जवानों को बधाई देते हुए कहा कि एसएसबी देश की सुरक्षा के लिए समर्पित एक बेहद प्रतिष्ठित बल है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये नए जवान पूरी ईमानदारी, निष्ठा और अनुशासन के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे।
इस बैच की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें देश के चुनिंदा और बेहतरीन खिलाड़ी शामिल हैं। इन प्रशिक्षुओं ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ अपनी शारीरिक और मानसिक ताकत का ही लोहा नहीं मनवाया, बल्कि शानदार टीम भावना का भी प्रदर्शन किया। ये जवान आने वाले समय में ड्यूटी के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में सशस्त्र सीमा बल और भारत देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यक्रम में कई गतिविधियों का आयोजन भी हुआ।
परेड के बाद जवानों ने कई हैरतअंगेज और रोमांचक करतब दिखाए। उनकी शारीरिक दक्षता, सामूहिक तालमेल और साहस को देखकर पूरा ट्रेनिंग सेंटर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इन प्रदर्शनों ने समारोह की भव्यता में चार चांद लगा दिए। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए जवानों के माता-पिता और परिजन भी अलवर पहुंचे थे।
जब उन्होंने अपने बेटे-बेटियों को सेना की वर्दी में सजे-धजे देश सेवा की कसम खाते देखा, तो उनकी आंखें गर्व से भर आईं। कार्यक्रम में डॉ. अबीर चौधरी, जेके शर्मा और उप कमांडेंट सुनील कुमार सहित बल के कई सीनियर अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रगान के साथ इस यादगार समारोह का समापन हुआ, जिसने हर किसी को देशभक्ति के रंग में सराबोर कर दिया।
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