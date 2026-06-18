SSB News: देश सेवा के लिए तैयार हुए जांबाज, पासिंग आउट परेड के साथ सशस्त्र सीमा बल में शामिल

राजस्थान के अलवर में स्थित सशस्त्र सीमा बल (SSB) के रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र में एक बेहद खास और गर्व से भरा नजारा देखने को मिला। मौका था तृतीय खेल विशेष बीआरटीसी (BRTC) बैच के प्रशिक्षुओं की पासिंग आउट परेड का। अनुशासन, देशभक्ति के तराने और जवानों के बुलंद हौसले के बीच यह भव्य समारोह बेहद गरिमापूर्ण माहौल में पूरा हुआ।



इस शानदार समारोह के मुख्य अतिथि रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र के उप महानिरीक्षक (DIG) संजीव यादव रहे। पासिंग आउट परेड के दौरान नए जवानों ने मुख्य अतिथि को औपचारिक सलामी दी। जवानों के बेजोड़ तालमेल, कदमताल और आत्मविश्वास ने वहां मौजूद हर एक दर्शक का दिल जीत लिया।



डीआईजी संजीव यादव ने सभी पास आउट जवानों को बधाई देते हुए कहा कि एसएसबी देश की सुरक्षा के लिए समर्पित एक बेहद प्रतिष्ठित बल है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये नए जवान पूरी ईमानदारी, निष्ठा और अनुशासन के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे।