Weather Update: आज और कल बारिश-आंधी का येलो अलर्ट, गर्मी से मिलेगी राहत

येलो अलर्ट को देखते हुए प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। आंधी और कड़कती बिजली के समय पेड़ पौधों, कमजोर दीवारों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। विशेषकर दुपहिया वाहन चालकों को आंधी के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रुकने को कहा गया है। अब लोगों को बस इस बात का इंतजार है कि कब काले बादल बरसें और उन्हें इस तपती गर्मी से निजात दिलाएं। इन दिनों गर्मी के कारण लोगों को कई तरह की दिक्क्तों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी गर्मी के कारण भारी सामना करना पड़ रहा है।