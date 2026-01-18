जुगाड़ पलटने से बुजुर्ग की मौत, लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया 



हादसे में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग लक्ष्मण ने दम तोड़ दिया, जबकि अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद योगी नाथ समाज और नाथ समाज के लोग मौके पर एकत्र हो गए और मृतक के परिजनों के लिए एक सदस्य को सरकारी नौकरी, एक करोड़ रुपये मुआवजा तथा घायलों को भी उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर समझाइश में जुटे हुए हैं।