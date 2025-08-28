गणेश महोत्सव का हुआ आगाज, घर-घर में विघ्नहर्ता गजानन की पूजा-अर्चना की गई

राजगढ़. कस्बे के रिद्धि-सिद्धि गणेश मन्दिर पर भराभर का मेला भरा। रिद्धि-सिद्धि विनायक गणेशजी महाराज ट्रस्ट अध्यक्ष बसंत गुप्ता व महन्त पण्डित त्रिलोक शर्मा ने बताया कि सुबह 4.15 बजे गणेशजी का भव्य श्रृंगार कर झांकी सजाई। दोपहर 12.15 बजे आरती की। गंगाबाग से देर शाम गणेशजी की प्रतिमा को भव्य रथ पर विराजित किया गया। बैण्ड-बाजों के साथ गणेशजी की भव्य शोभायात्रा एवं रिद्धि- सिद्धि गणेश, शिव-पार्वती, नरसिंह अवतार, लक्ष्मी-विष्णु, राधा-कृष्ण, राम दरबार, बाहुबली महाकाल भस्म आरती, कत्थक कली, राजस्थानी नृत्य, मोटू-पतलू, मार्सल आर्टस, वानर सेना, कच्छी घोड़ी सहित अन्य आकर्षक झांकियां शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्गाें से होते हुए गणेश पोल पहुंची। श्रद्धालु गणपति बाबा मोरिया के जयकारे एवं नृत्य करते चले। जगह-जगह आरती तथा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। गणेश पोल पहुंचते ही भराभर का मेला आयोजित हुआ। देर शाम गणेशजी की महाआरती कर 71 हजार देसी घी के मोदकों का प्रसाद चढ़ाकर श्रद्धालुओं को वितरित किया। 28 अगस्त से 5 सितम्बर तक नौ दिवसीय स्टेज व भण्डारा का कार्यक्रम गणेश पोल पर शाम 7 से 9 बजे तक किया जाएगा। 6 सितम्बर को अपराह्न 3.15 बजे गणेश मन्दिर से गणेश प्रतिमा की विसर्जन यात्रा निकाली जाएगी जो झरना स्थल पहुंचेगी। जहां प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। इसी के साथ गणेश महोत्सव का समापन हो जाएगा। कस्बे के भवानी सहाय चौक स्थित बड़ा गणपति मन्दिर पर करीब 251 किलो के मोदकों का प्रसाद चढ़ाकर श्रद्धालुओं को वितरित किया। महाआरती की।छप्पन भोग लगाया