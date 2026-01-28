ट्रेन यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने लिया ये निर्णय  

Indian Railways : रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों में डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 19613/19612 अजमेर-अमृतसर-अजमेर में अजमेर से 2 फरवरी से 25 फरवरी तथा अमृतसर से 3 से 26 फरवरी तक एक द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है।