अलवर

ट्रेन यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने लिया ये निर्णय  

Indian Railways: रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों में डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है।

अलवर

Rajendra Banjara

Jan 28, 2026

रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर (Photo Source- Patrika)

Indian Railways : रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों में डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 19613/19612 अजमेर-अमृतसर-अजमेर में अजमेर से 2 फरवरी से 25 फरवरी तथा अमृतसर से 3 से 26 फरवरी तक एक द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है।

इसी प्रकार गाड़ी संख्या 12985/12986 जयपुर-दिल्ली सराय-जयपुर डबल डेकर में 1 से 28 फरवरी तक एक एग्जीक्यूटिव वातानुकूलित कुर्सीयान श्रेणी डिब्बा अतिरिक्त लगाया जाएगा। गाड़ी संख्या 09635/09636 जयपुर-रेवाडी-जयपुर में 1 से 28 फरवरी तक पांच द्वितीय साधारण श्रेणी डिब्बों की बढ़ोतरी की जाएगी।

गाड़ी संख्या 14715/14716 हिसार-जयपुर-हिसार में हिसार से 1 से 28 फरवरी और जयपुर से 4 फरवरी से 3 मार्च तक तक 2 साधारण श्रेणी डिब्बों की बढ़ोतरी की जा रही है। इसके अलावा जयपुर-बठिंडा-जयपुर में 2 फरवरी से। मार्च तक 2 साधारण श्रेणी डिब्बो की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है।

Published on:

28 Jan 2026 12:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / ट्रेन यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने लिया ये निर्णय  

