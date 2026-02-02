इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को मिली मंजूरी, सेटेलाइट से होगी निगरानी

आम बजट 2026-27 में अलवर जिले के लिए कोई विशेष विकासात्मक घोषणा भले ही नहीं हो सकी हो, लेकिन वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक अहम पहल को हरी झंडी मिल गई है। बजट में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिसका सीधा लाभ राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व सहित रणथंभौर और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को मिलेगा। इसके साथ ही देशभर के अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में टाइगर, लेपर्ड, लॉयन जैसी बड़ी वन्य प्रजातियों के संरक्षण को मजबूती मिलेगी।