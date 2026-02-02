मौसम: तीन दिन तक रहेगा कोहरे का असर, मावठ की भी उम्मीद

मौसम विभाग ने बताया कि दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन रात और सुबह के समय ओस अधिक पड़ने की संभावना है। घने कोहरे के कारण दृश्यता कम हो सकती है, जिससे वाहन चालकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। खासकर राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर जिले में मौसम का यह बदला मिजाज किसानों के लिए राहत लेकर आया है, जबकि आमजन को ठंड और कोहरे से बचाव करना होगा।