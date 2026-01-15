वेतन भुगतान और ठेकेदार की मनमानी के विरोध में तिजारा में सफाई कर्मचारियों का धरना

धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि वे सुबह से देर रात तक शहर की सफाई व्यवस्था संभालते हैं, लेकिन समय पर वेतन नहीं मिलने से उनके परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि वेतन न मिलने से बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार उच्च अधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला।