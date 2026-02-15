सरिस्का की बाघिन एसटी-28 की मौत से अब उठेगा पर्दा

अलवर. सरिस्का टाइगर रिजर्व की बाघिन एसटी-28 मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच सरकार ने सहायक वन संरक्षक हितेश सुतार को सौंप दी है। वे राजस्थान पत्रिका की ओर से एक्सपर्ट के हवाले से उठाए गए सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे। एसटी-28 की मौत 2 फरवरी को होना बताई गई और सरिस्का प्रशासन ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। एक्सपर्ट ने बाघिन के शव के वीडियो व फोटो देखे, तो पाया कि बाघिन की बॉडी ड्राई हो चुकी थी। उस पर मिक्खयां भिनभिना रही थीं। सरिस्का प्रशासन ने मौत का कारण टेरिटोरियल फाइट बताया, लेकिन बाघिन के गले पर किसी प्रकार के निशान सामने नहीं आए। यह टेरिटोरियल फाइट भी एसटी-28 और उसकी मां एसटी-14 के बीच होना बताया गया। एक्सपर्ट ने इस पर कहा कि मां-बेटी की लड़ाई केवल दो से तीन साल के बीच संभव है, जबकि उनकी आयु 5 साल व 8 साल है। ऐसे में संघर्ष की संभावना नहीं है। इन तमाम सवालों को शामिल करते हुए राजस्थान पत्रिका ने रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसका संज्ञान चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जयपुर केसीए अरुण प्रसाद ने लिया। उन्होंने पहले खुद प्रारंभिक स्तर पर जांच की और अब सहायक वन संरक्षक सरिस्का हितेश सुतार को जांच सौंप दी है।