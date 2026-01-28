यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज का राजगढ़ में रैली-प्रदर्शन

राजगढ़ में रैली-प्रदर्शन (फोटो - पत्रिका)
राजगढ़ कस्बे में बुधवार को सवर्ण समाज की ओर से यूजीसी के तथाकथित काले कानून के विरोध में रैली और प्रदर्शन किया गया। रैली-प्रदर्शन में शामिल होने के लिए समाज के लोग कस्बे के ऐतिहासिक गणेश पोल पर एकत्रित हुए, जहां से रैली का शुभारंभ किया गया। बड़ी संख्या में युवाओं, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों और आम नागरिकों ने इसमें भाग लिया।
प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर यूजीसी के नियमों के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि यूजीसी का यह कानून सवर्ण विद्यार्थियों के हितों के विपरीत है तथा इससे सामान्य और सवर्ण वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय होने की आशंका है। समाज के लोगों ने मांग की कि सरकार इस कानून को तत्काल वापस ले और सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए नया निर्णय ले।
रैली कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर निकाली गई, जिसके कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। हालांकि स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही। प्रदर्शन के अंत में सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपने की बात कही और चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
