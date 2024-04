महुआ पेड़ की रखवाली पड़ी भारी: सो रहे पति-पत्नी व 2 मासूम बच्चों पर हाथी ने किया हमला, मां-बेटी गंभीर

Submitted by:

Elephant attack: महुआ पेड़ के पास ही तिरपाल लगाकर सो रहा था परिवार, हाथी के हमले में गंभीर रूप से घायल मां व 8 माह की मासूम बेटी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया भर्ती

Mother and innocent daughter serious injured in elephant attack