KBC fraud: हैलो, मैं केबीसी से बोल रहा हूं, आपने जीता है 8.50 लाख रुपए, फिर लगा दी 3.20 लाख की चपत, बिहार से 2 गिरफ्तार

उसने बताया कि 14 फरवरी को उसके पास अज्ञात शख्स का फोन आया था। उसने कहा कि आपने केबीसी में 8.50 लाख रुपए जीते हैं। यदि ये रुपए चाहिए तो आपको कुछ राशि खर्च करनी पड़ेगी।

इसके बाद उसने प्रोसेसिंग फीस, इनकम टैक्स, लेट फीस एवं अन्य चार्ज के नाम पर 14 फरवरी से 26 फरवरी तक कुल 3 लाख 20 हजार रुपए ट्रांजेक्शन कराए। इसके बाद न तो उसे इनाम और न ही रुपए वापस मिले। रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया। (Fraud in the name of KBC)