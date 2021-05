कोरोना में Oxygen आपूर्ति के लिए कारोबारी Vinod Khosla ने खोली अपनी तिजोरी, करेंगे इतने करोड़ रुपए दान

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus In India ) का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। कई राज्यों में रोजाना हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कहीं दवाईयों की दिक्कत है तो कहीं अस्पताल में बेड की सबसे ज्यादा परेशानी ऑक्सीजन ( Oxygen ) को लेकर सामने आ रही है। हालांकि केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक तमाम जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही कई बड़े कारोबारियों ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है।

इसी कड़ी में भारतीय मूल के अमरीकी अरबपति कारोबारी विनोद खोसला ( Vinod Khosla ) ने भारत में अस्पतालों को चिकित्सकीय ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एक करोड़ डॉलर की राशि दान करने का वादा किया है।

For @GiveIndia this isn't enough. They've received requests for 20000 oxygen concentrators, 15000 cylinders, 500 ICU beds, 100 ventilators, 10000-beds covid centres with requests coming from non-profits & hospitals all across India every day. We need to do a lot more urgently